Çanakkale'de 42 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 7’si çocuk 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 24.05.2024 - 10:34
Çanakkale'de 42 kaçak göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 22 Mayıs’ta Ayvacık ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botları tarafından lastik botta bulunan 7’si çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki bulunan Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


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