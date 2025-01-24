Edirne'de 21 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de yasadışı yollarla yurda girdiği belirlenen 21 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne'de 21 kaçak göçmen yakalandı
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AA
Yayınlanma: 24.01.2025 - 10:46

Güvenlik güçleri, kaçak göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda Pakistan uyruklu 21 kaçak göçmeni yakaladı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Etiketler: #EDirne #göçmen #kaçak göçmen

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