Edirne'de kent genelinde operasyon: 16 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürdü.
Ekipler, yaptıkları çalışmalarda Afganistan ve Pakistan uyruklu 16 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: #EDirne #Operasyon
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