Edirne'de 22 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri, Edirne'de düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrolleri kapsamında Afganistan ve Pakistan uyruklu 22 göçmeni yakaladı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: #EDirne #düzensiz göçmen
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