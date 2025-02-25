Edirne'de 22 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 22 düzensiz göçmen yakalandı
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AA
Yayınlanma: 25.02.2025 - 09:41

Güvenlik güçleri, Edirne'de düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrolleri kapsamında Afganistan ve Pakistan uyruklu 22 göçmeni yakaladı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Etiketler: #EDirne #düzensiz göçmen

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