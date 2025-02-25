Aydın'da kent genelinde operasyon: 30 kaçak göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında can salları içerisindeki 30 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın'da kent genelinde operasyon: 30 kaçak göçmen kurtarıldı
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İHA
Yayınlanma: 25.02.2025 - 09:33

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 30 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildiği öğrenildi.


Etiketler: #düzensiz göçmen #göçmen #göçmenler

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