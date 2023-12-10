Edirne'de 261 kaçak göçmen ile 8 organizatör yakalandı

Edirne'de son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 261 kaçak göçmen ile 8 organizatör yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 10.12.2023 - 17:04
Edirne'de 261 kaçak göçmen ile 8 organizatör yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık, JASAT, asayiş ve komando timlerince düzenlenen hava destekli operasyonlarda şüpheli 8 araç, durduruldu. 

Bu araçlarda 261 kaçak göçmen ile 8 organizatör, yakalandı. 

Kaçak göçmenler Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, 8 araç yediemin otoparkına çekildi.


EDirne kaçak göçmen

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