Kaçak diş kliniğine operasyon: 7 gözaltı

Yayınlanma: 10.12.2023 - 09:57

Güncelleme: 10.12.2023 - 09:57

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, yetkisiz ve ruhsatsız olarak bir klinikte diş tedavisi yapıldığını tespit etti.

Bunun üzerine Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'ndeki kaçak diş muayenehanesine baskın yapıldı.

Baskında tıbbi cihaz, implant, diş protezleri malzemeleri ele geçilirken 7 kişi de gözaltına alındı.