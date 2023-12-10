Kaçak diş kliniğine operasyon: 7 gözaltı

Adana’da polis ekipleri kaçak diş muayenehanesi olarak faaliyet gösteren kliniğe operasyon yaptı. Operasyonda çok sayıda diş tedavi malzemesi ele geçilirken 7 kişi de gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 10.12.2023 - 09:57
Kaçak diş kliniğine operasyon: 7 gözaltı
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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, yetkisiz ve ruhsatsız olarak bir klinikte diş tedavisi yapıldığını tespit etti.

Bunun üzerine Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'ndeki kaçak diş muayenehanesine baskın yapıldı.

Baskında tıbbi cihaz, implant, diş protezleri malzemeleri ele geçilirken 7 kişi de gözaltına alındı.


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