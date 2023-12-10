Bursa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: Baba-oğul-torun gözaltında!
Bursa'da tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla baba, oğlu ve torunu gözaltına alındı. Zanlıların evine yapılan baskında 46 adet sikke ve çok sayıda patlayıcı madde bulundu.
Bursa jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, tarihi
eser kaçakçılığı ile suçlanan baba S.Ö. (68), oğlu A.Ö. (44) ile torunu S.E.Ö.
(19) gözaltına alındı.
DHA'nın haberine göre, Bursa'da jandarma ekipleri S.Ö., A.Ö.
ve S.E.Ö. isimli şüphelilerin, tarihi eser kaçakçılığı yapacakları istihbaratı
üzerine başlattıkları teknik ve fiziki takibin ardından, dün şüphelilerin
Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi’ndeki adreslerine baskın yaptı.
Baba, oğlu ve torunu gözaltına alınırken, adreslerinde
yapılan aramalarda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 46 sikke, 64
adet define arama dedektörü, 8 adet define arama pointer dedektörü, 4 adet
define aramak için kullanılan civa uçlu bakır çubuklu düzenek, 18 adet plastik
boru içinde gübre ve barutla hazırlanmış dinamit lokumu, dinamit lokumlarını
elektrik akımı ile patlatmada kullanılan akü ile beslenen antenli düzenek, 300
metre patlatma için kullanılan elektrik kablosu, 500 gram barut, 150 gram
amonyum nitrat, 2 jeneratör, 2 güç kaynağı, 1 hilti ile 3 ruhsatsız tabanca, 3
ruhsatsız av tüfeği, 650 adet tabanca fişeği, 100 adet av tüfeği fişeği ele
geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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