Edirne'de 3 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı.

AA
25 Ekim 2022 Salı, 09:53
Edirne'de 3 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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Edirne'de güvenlik güçleri Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.

Kontrolde Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen H.K, A.K. ve F.D. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ'ye üye oldukları iddiasıyla dosyasının olduğu belirlendi.


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