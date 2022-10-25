Edirne'de 3 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı.
Edirne'de güvenlik güçleri Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Kontrolde Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen H.K, A.K. ve F.D. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ'ye üye oldukları iddiasıyla dosyasının olduğu belirlendi.
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