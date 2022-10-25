FETÖ yargılamalarında beşinci gününde savunmalar devam etti

25 Ekim 2022 Salı, 04:00

FETÖ’nün “Poyrazköy, Kafes, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Amirallere Suikast” kumpaslarındaki usulsüzlüklere ilişkin Silivri’de görülen ve perşembe günü ara verilen davaya dün devam edildi. Duruşmaya müşteki olarak H. Filiz Meriçli, ÇYDD Genel Başkan Yardımcısı Lale Platin, ÇYDD Yönetim Kurulu Üyesi Gülsen Akbulak, ÇYDD Vekili Volkan Yalçınkaya ve ismini vermek istemeyen subay müşteki katıldı.

Duruşmada Ökkeş Salur, Hasan Ekici ve İsmail Erçelik savunma yaparken, kamuya açık görülen davayı ÇYDD’nin Avcılar, Beyoğlu, Erenköy, Gaziosmanpaşa, Kırklareli, Merter, Pendik, Silivri ve Zeytinburnu şubelerinin üyeleri ve gönüllüleri takip etti.

"İSTEYEREK İMZALADIM"

Kumpasların kurulduğu dönemde İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde polis memuru olarak görev yapan Ökkeş Salur, savunmasında “Kalem personeli olduğunu, tüm tutanakları okuyarak imzaladığını, şimdiye kadar tutanağı imzalamaktan hiç imtina etmediğini” ifade etti. Salur ayrıca Ersin Usta’nın “Benimle birlikte şubeye başlayan kişilerden cemaat içerisinde yer almayan kişiler de vardı” ifadesine katılmadığını, “Ersin Usta’nın devresi olduğunu” belirtti.

"TEKNİK İMKÂNSIZLIKLAR"

“O dönem İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde polis memuru olan Hasan Ekici ise savunmasında “Okumadan imza attığım belge olmadı. Tespit tutanağındaki ifade bana aittir. Mehmet Kerim Sarıkaya’nın ‘İstanbul’dan gelen ve Tümenaltı’nda oturan cemaat görevlisi polis olduğunu belirterek sanığı fotoğrafından kesin olarak teşhis ettiği’ iddiasına katılmıyorum. Sonraki görev yerim küçük yer, İstanbul’dan geldiğimi bilirler” dedi. Ekici, ayrıca “Aramada olup da burada olmayan kişiler vardır” dedi. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde komiser yardımcısı olarak görev yapan İsmail Erçelik, “Talebim olmadan tayin çıktı, mülakatsız gittim. Girdiğim dönemde mülakatlar ile alınmayanlar oldu. Sebebini bilmiyorum”

Adli kolluk olarak amirlerinin kendisine verdiği emirleri yerine getirdiğini belirten Ekici, “O zamanın sanıkları olan şimdinin müştekilerini de tanımam. Ben o zaman büroda polis memuruydum. Bana verilen görevi yerine getiriyordum. Yargılamam oldu, terör örgütüne üye olmaktan cezamı yattım çıktım ama benim için hâlâ iddiadır. Yıllarca terörde çalışmış, Şırnak’ta arkadaşlarını kaybetmiş biri olarak iddiaları kabul etmiyorum. Kanunsuz herhangi bir şey yapmadım, beraatımı talep ediyorum” dedi.

“Ercan, Yunus, Cemil benimle aynı görevde yer almasına rağmen görevdedir” dedi. “FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü ile teması olmadığını’ iddia eden Erçelik, ‘Dinlemede hiç yapmadım. Poyrazköy Keçilik mevkisinde yapılan aramanın yalnızca ilk gününe katıldım. Sadece dedektör ile arama yapılmıştı. Kazı için kepçe yoktu. Arama tutanağındaki imza bana aittir” ifadeleri kullandı. Duruşmaya yarın Mustafa Kılıçaslan’ın dinlenmesiyle devam edilecek.