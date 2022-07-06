Sakarya Nehri'nde akıntıya kapılan çocuğun cansız bedeni bulundu
Adapazarı ilçesinde serinlemek için girdiği Sakarya Nehri'nde akıntıya kapılan 11 yaşındaki çocuktan acı haber geldi. Çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Köprübaşı Mahallesi Güneşler Caddesi mevkisinde dün arkadaşlarıyla suya giren Suriye uyruklu Muhammed el-Muhayim akıntıya kapılarak gözlerden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ve dalgıç polisler, arama çalışması başlattı.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Bölgede su üstü ve altında yapılan çalışmalar sonucunda sabah saatlerinde çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş da olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.
Video Haberler
- Çalıntı kartla binlerce liralık alışveriş yaptılar
- Dünyaca ünlü yıldızdan Arda Güler'e mesaj!
- Yangın araziye sıçradı
- Esenyurt'taki katliamda yeni ayrıntılar ortaya çıktı
- Konya Şehir Hastanesi'nde silahlı saldırı
- Tekirdağ'da 50 dönüm buğday tarlası yandı
- Erdoğan: 'Somali'ye yardım tutarı 1 milyar doları aştı'
- Sarallar operasyonunda yeni gelişme
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Üniversiteyi eleştirdi, dekan sahneden indirmek istedi
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker yazdı, Özkök Cumhuriyet'e konuştu
- 'O video da bu planın parçasıymış...'
- İstanbul'da katliam
- Ankapark davası sonuçlandı
- Kuran kursunda işkence davasında gerginlik
- Peker'den art arda paylaşımlar
- İşte '5'li çete'nin gönderdiği mesaj
- Konya Şehir Hastanesi'nde silahlı saldırı
- Dinamit yüklü TIR yola devrildi!
- 'Berat Albayrak'ın eli kulağında'