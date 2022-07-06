Sakarya Nehri'nde akıntıya kapılan çocuğun cansız bedeni bulundu

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 15:55

Köprübaşı Mahallesi Güneşler Caddesi mevkisinde dün arkadaşlarıyla suya giren Suriye uyruklu Muhammed el-Muhayim akıntıya kapılarak gözlerden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ve dalgıç polisler, arama çalışması başlattı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bölgede su üstü ve altında yapılan çalışmalar sonucunda sabah saatlerinde çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş da olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.