Edirne'de 40 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de yasadışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 40 kaçak göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri, kaçak göçün önlenmesine yönelik kent genelinde sürdürdüğü denetim ve kontrollerinde Irak, Afganistan ve Pakistan uyruklu 40 kişiyi yakaladı.
Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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