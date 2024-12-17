Edirne'de 40 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de yasadışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 40 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne'de 40 kaçak göçmen yakalandı
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AA
Yayınlanma: 17.12.2024 - 09:40

Güvenlik güçleri, kaçak göçün önlenmesine yönelik kent genelinde sürdürdüğü denetim ve kontrollerinde Irak, Afganistan ve Pakistan uyruklu 40 kişiyi yakaladı.

Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


Etiketler: #EDirne #göçmen #kaçak göçmen

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