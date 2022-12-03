Edirne’de 5 bin dekar ormanlık alanın özel bir şirkete verilmesi bölge sakinlerince protesto edildi

03 Aralık 2022 Cumartesi, 18:20

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinin Çöpköy Mahallesi sakinleri, 5 bin dekar ormanlık alanın özel bir şirkete ceviz ekilmesi için verilmesine tepki gösterdi. Mahalle halkı, “Ormanlarımızın cevizlik olmasını istemiyoruz” yazılı pankart açarak eylem yaptı.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu da eyleme destek verdi. Gaytancıoğlu, şöyle konuştu:

"KENDİLİĞİNDEN YETİŞEN DOĞAL ORMAN KATLEDİLİYOR"

5 bin dekar. Neresi burası? Edirne’nin Uzunköprü ilçesinin Çöpköy Mahallesi. Maalesef burada, ağaç dikmek için ağaçlar kesiliyor. Kendiliğinden yetişen doğal orman katlediliyor. Burayı bir şirket köyden de habersiz, mahalleliden habersiz, kimsenin haberi olmadan tepeden inme gece yarısını bir geçe dilekçe vererek zapt etmiş. Mahalle halkı hep beraber toplandık. Çöpköy halkı kararlı. ‘Bu alanı kimseye kaptırmayacağız. Biz işleteceğiz. Burada biz büyüdük, çocuklarımız da, torunlarımız da burada yaşayacak’, hep beraber bunu istiyorlar.

Eylemde konuşan bir yurttaş, “Keçi de koyun da güttüm ama bundan sonra bir şey yok. O da kuruyacak. Kurumasına izin vermeyeceğiz” dedi. Bir başka vatandaş da “Ormanlarımızı kesmeyin. Ağaçlarımızı biz diktik, biz gezelim, biz tadını çıkaralım. Torunlarımız burada gezsin. Yabancılar gelip işgal etti. Buna ‘Bir dur’ diyelim" diye konuştu.

Diğer bir yurttaş da "Çöpköy ormanları, Çöpköy halkınındır. Özel şirketlerin değildir. Ve bu yerin kalması için elimizden gelen her türlü mücadeleyi yapacağız halk olarak" dedi. Çeşmelerin yok edildiğini ifade eden bir vatandaş ise, “Köy halkının yaptırdığı çeşmeler vardı. Hayvanatın, halkın su içtiği özel şirket onları bile yıktı. Hayır yapılan çeşmeleri dahi yıktı" şeklinde konuştu.