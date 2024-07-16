Edirne’de 8 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı

Edirne’de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 8 yabancı uyruklu düzensiz kaçak göçmen yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 16.07.2024 - 16:34
Edirne’de 8 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı
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Edirne’ye bağlı Üyüklütatar köyünde İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam eden faaliyetler çerçevesinde yurt dışına kaçmaya çalışan 8 yabancı uyruklu düzensiz kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.


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