Edirne’de 8 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı
Edirne’de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 8 yabancı uyruklu düzensiz kaçak göçmen yakalandı.
Edirne’ye bağlı Üyüklütatar köyünde İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam eden faaliyetler çerçevesinde yurt dışına kaçmaya çalışan 8 yabancı uyruklu düzensiz kaçak göçmen yakalandı.
Yakalanan göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.
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