Edremit’te 13 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde jandarmanın yaptığı çalışmada 13 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 16.07.2024 - 09:51
Edremit’te 13 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nca, göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik olarak yapılan çalışmada; Edremit ilçesi içerisinde müdahale edilen göçmen kaçakçılığı olayında 2 organizatör ve 13 Filistin uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Yapılan çalışmada 14 bin 800 TL suçtan elde edilen gelir ve göçmenleri taşımakta kullanılan 1 kamyonet ve 1 otomobil ele geçirildi.

Olayda yakalanan araçlara şerh konularak yediemin otoparkına çekildi ve 2 organizatör gözaltına alındı.


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