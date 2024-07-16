Edremit’te 13 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Yayınlanma: 16.07.2024 - 09:51

Güncelleme: 16.07.2024 - 09:51

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nca, göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik olarak yapılan çalışmada; Edremit ilçesi içerisinde müdahale edilen göçmen kaçakçılığı olayında 2 organizatör ve 13 Filistin uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Yapılan çalışmada 14 bin 800 TL suçtan elde edilen gelir ve göçmenleri taşımakta kullanılan 1 kamyonet ve 1 otomobil ele geçirildi.

Olayda yakalanan araçlara şerh konularak yediemin otoparkına çekildi ve 2 organizatör gözaltına alındı.