Edirne'de 86 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 86 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 86 düzensiz göçmen yakalandı
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AA
Yayınlanma: 13.09.2024 - 12:37

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, Meriç, İpsala, Lalapaşa ve Uzunköprü ilçelerinde yaptıkları denetimlerde Afganistan, Irak, Pakistan ve Suriye uyruklu 86 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


Etiketler: #afganistan #EDirne #göçmen #düzensiz göçmen

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