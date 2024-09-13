Edirne'de 86 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 86 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
Ekipler, Meriç, İpsala, Lalapaşa ve Uzunköprü ilçelerinde yaptıkları denetimlerde Afganistan, Irak, Pakistan ve Suriye uyruklu 86 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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