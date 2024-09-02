Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 02.09.2024 - 12:02
Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
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Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, denetimlerinde Afganistan, Pakistan, Irak ve Suriye uyruklu 15 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


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