Edirne’de 90 bin euroluk radarı çaldılar

26 Aralık 2021 Pazar, 00:26

Kentin genelinde 12 adet bulunan ve 2016 yılında faaliyete alınan ancak şirketin zarar ettiği gerekçesi ile tek taraflı sözleşmesi feshedilen radar kuleler, yaklaşık 3 yıldır çalışmıyor.

Trafikte hız ihlali yapan sürücülerin tespitini yapan TEDES cihazını akşam saatlerinde bulunduğu yerden alarak, motosikletlerinin arkasında bulunan çekiciye koyan iki kişi bir vatandaş tarafından polise bildirildi. İki kişi, yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda 150 kilogram ağırlığındaki TEDES cihazını taşırken yakalandı.

Cihazı çalmadıklarını, yerde boşta durduğu gerekçesi ile aldıklarını belirten olayın şüphelisi iki kişi ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, motosiklet ve arkasında bulunan römork ile TEDES cihazı emanete alındı.

Çalınan cihazın, yaklaşık 90 bin euro değerinde olduğu belirtildi.