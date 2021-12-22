Yozgat'ta camiden Sakal-ı Şerif çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

22 Aralık 2021 Çarşamba, 13:53

Yozgat merkeze bağlı Osmanpaşa köyündeki Emirci Sultan Türbe ve Camisi'nde bulunan 'Sakal-ı Şerif' ve cam fanus içerisindeki kabir toprağının çalındığı ihbar edildi.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan çalışmada, şüpheli M.R.A. ve A.Y. gözaltına alındı.

Zanlıların evinde yapılan aramada camiden çalınan Sakal-ı Şerif ve kabir toprağı bulundu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.R.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SAKAL-I ŞERİF NEDİR?

Hz. Muhammed'in saç ve sakalından günümüze ulaştığı belirtilen teller başta İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi Mukaddes Emanetler Dairesi olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerindeki cami ve evlerde “lihye-i saâdet, lihye-i şerif, sakal-ı şerif” adı altında muhafaza ediiyor. Her ne kadar bunlara genelde sakal (lihye) deniliyorsa da büyük bölümü saç tellerinden oluşuyor.





