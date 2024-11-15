Edirne'de acı olay... Tedavi için evden çıkmıştı: Parkta ölü bulundu

Edirne'de Sema Tohumcular (48), özel bir hastanenin yanındaki parkta ölü olarak bulundu. Kalp rahatsızlığı bulunduğu belirtilen Tohumcular'ın tedavi amacıyla hastaneye gitmek için evden çıktığını belirtildi.

Edirne'de acı olay... Tedavi için evden çıkmıştı: Parkta ölü bulundu
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 15.11.2024 - 11:51

Kocasinan Mahallesi Büyükgöze Sokak'taki özel hastanenin yanındaki parkta bir kadının hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine parka polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Sema Tohumcular'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 

TEDAVİ İÇİN EVDEN ÇIKMIŞTI

Tohumcular'ın olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü. Yakınları, Sema Tohumcular'ın kalp rahatsızlığı bulunduğunu ve tedavi amaçlı hastaneye gitmek için evden çıktığını söyledi. 

Savcı ve polisin incelemesinin ardından Tohumcular'ın cansız bedeni, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. 


Etiketler: #EDirne

İlgili Haberler

Edirne Valisi açıkladı: 10 ayda 4 ton uyuşturucu ele geçirildi

Edirne Valisi açıkladı: 10 ayda 4 ton uyuşturucu ele geçirildi
Edirne'de 24 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 24 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de 15 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de 15 kaçak göçmen yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler