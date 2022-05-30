Edirne'de aileleri tedirgin eden paylaşımlar 'asılsız' çıktı
Edirne’nin Keşan ilçesinde sosyal medya hesaplarından yapılan, kent meydanında çarşaflı kadın kılığındaki organ mafyasının kız çocuklarını kaçırdığı yönünde paylaşımlar asılsız çıktı.
Keşan'da son günlerde özellikle sosyal medya hesaplarından yapılan ‘Kent meydanında çarşaflı kadın kılığındaki organ mafyası 11 yaşındaki bir kız çocuğunu paten sürerken kaçırmaya çalıştılar ama yere düştüğü için kızı kaçıramamışlar kızın söylediklerine göre beyaz araba içinde ağzı yüzü kan içinde baygın halde 3 kız çocuğu daha varmış lütfen dikkat edelim’ paylaşımının asılsız olduğu belirtildi.
‘BU TÜR PAYLAŞIMLARA İTİBAR ETMEYİN’
İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Bu içerikte sosyal medya hesaplarında paylaşımlar oluyor. Konu asılsız. Konu hakkında gerekli inceleme yapılıyor. Vatandaşlarımızın bu tür paylaşımlara itibar etmemesi gerekmekte olduğunu hatırlatıyoruz. Gerçeği yansıtmayan bilgilerin paylaşılması hukuki sorumluluk doğuracağını bilgilerinize sunarız” denildi.
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