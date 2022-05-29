Yüzlerce hafızın töreni için dikkat çeken paylaşım: 'Şeriat is loading'

İstanbul Arnavutköy’de hafızların yürüyüşü "Şeriat is loading" mesajıyla paylaşıldı. İcazet törenine Atatürk'e hakaretleriyle bilinen Mustafa Demirkan da katıldı.

cumhuriyet.com.tr
29 Mayıs 2022 Pazar, 17:57
Yüzlerce hafızın töreni için dikkat çeken paylaşım: 'Şeriat is loading'
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İstanbul Arnavutköy'de bulunan Taşoluk Yeşil Camii Kuran Kursu'nda gerçekleştirilen icazet töreni öncesi yüzlerce hafız, sokaklarda yürüdü.

Hafızların cübbe ve sarıklarla 'teşrik tekbiri' getirerek yürüdüğü anlar İsmailağa'ya yakın hesaplar tarafından "Şeriat is loading" notuyla paylaşıldı.

 

"ŞERİAT İS LOADİNG"

Gerici “Müdafaa-i İslam Hareketi”nin başındaki isim Erdem Özveren sosyal medya hesabından paylaştığı video için şu ifadeleri kullandı;

"Bayrampaşa ve Arnavutköy'de bulunan 2 Yeşil Camii'den bu yıl 393 Hâfız-ı Kelâm çıktı.. Şeriat is loading..."

ATATÜRK'E HAKARET ETMİŞTİ

Geçen yıl Mayıs ayında Ayasofya'da gerçekleştirilen icazet töreninde  Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü hedef alarak "Zalim ve kafir" diyen Mustafa Demirkan da Arnavutköy'deki törene katıldı.

İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ'NDEN PAYLAŞIM

İcazet törenine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan İstanbul Müftülüğü,  törene İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş'un da katıldığını duyurdu.

 


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