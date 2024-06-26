Edirne'de anız yangını ormana sıçradı

Edirne’de anız yangınının ormana sıçraması sonucu 2 dönüm orman alanı ve 5 dönüm tarım arazisi küle döndü.

İHA
Yayınlanma: 26.06.2024 - 10:22
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Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Saksağan köyünde bir tarlada başlayan anız yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı.

Lalapaşa Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 dönüm orman alanı, 5 dönüm tarım arazisi ve 250 saman balyası yanarak küle döndü.


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