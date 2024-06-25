İzmir'de orman yangını!
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Nazarköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, 2 uçak, 4 helikopter, 5 arazöz, su ikmal aracı ve dozer sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
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