Edirne'de avukatın şüpheli ölümü: 5’inci kattan düştü
Edirne’de 5’inci kattaki ofisinde camı açan avukat, iddiaya göre dengesini kaybetmesi sonucu zemine düşerek feci şekilde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edirne Abdurrahman Mahallesi Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turhan Caddesi’nde bulunan Yaşar Atlı Plaza iş merkezinde, Edirne Barosu avukatlarından Ünal Eral, yaşadığı 5’inci kattaki ofisinin camını açtığı esnada iddiaya göre dengesini kaybederek feci şekilde beton zemine düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, avukat Ünal Eral’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme polislerinin ve cumhuriyet savcısının inlemelerinin ardından Eral’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
2 ÇOCUK BABASIYDI
Ayrıca avukat Eral’ın 2 çocuk babası olduğu ve eşinden boşandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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