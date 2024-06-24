Edirne'de bir ayda 870 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de bir ayda yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 870 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ekiplerin çalışmaları sonucu son bir ayda 870 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Denetimlerde 16 şüpheli, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı, 13 araca el konuldu.
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