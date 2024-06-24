Edirne'de hasat sırasında biçerdöver tutuştu: 90 dekar buğday ekili alan yandı

Yayınlanma: 24.06.2024 - 13:05

Güncelleme: 24.06.2024 - 13:42

Uzunköprü ilçesi Çalıköy'de, dün akşam saatlerinde, buğday tarlasındaki hasat sırasında biçerdöverde elektrik arızası nedeniyle yangın çıktı. Alevler tarlaya sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü, Uzunköprü Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında yaklaşık 90 dekar buğday ekili alan zarar görürken, biçerdöver ise kullanılamaz hale geldi.

Keşan Kaymakamı ve Uzunköprü Kaymakam Vekili Cemalettin Yılmaz, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin ile Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt da bölgeye gelip incelemede bulundu.

Bayazıt, çıkan yangında 2 üreticiye ait 90 dekar ekili buğdayın tamamen yandığını belirterek, “Üreticilerimize geçmiş olsun. İlimizde buğday hasadının hızlı bir şekilde devam ettiği şu günlerde artan sıcaklıklarla biçerdöver, balya makinesi ve çeşitli nedenlerle meydana gelebilecek yangınların önlenebilmesi, çiftçilerimizin büyük emek ve alın teri ile yetiştirdiği milli servetimiz olan ürünlerimizin yangın nedeni ile yok olmaması için lütfen çok dikkatli olalım, önlemlerimizi alalım” dedi.