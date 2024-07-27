Edirne'de bir evde 11 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de bir evde 11 kaçak göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nişancıpaşa Mahallesi Yıkık Hamam Sokak'taki bir evde yabancı uyrukluların bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, evde, yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 11 Suriye ve Irak uyruklu bulunduğunu belirledi.
Kaçak göçmenler, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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