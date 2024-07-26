Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 15 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

AA
Yayınlanma: 26.07.2024 - 13:04
Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
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Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, denetimlerinde 15 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


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