Edirne'de bir evde 20 düzensiz göçmen yakalandı
Yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 20 düzensiz göçmen, Edirne'de Çavuşbey Mahallesi Pamukçular Sokak'ta yakalandı. Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine götürülürken; organizatör olduğu iddia edilen bir kişi de gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 'göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti' ile mücadele çalışmaları devam ediyor. Son olarak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 20 düzensiz göçmen için harekete geçti.
Bu kapsamda Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Çavuşbey Mahallesi Pamukçular Sokak'taki bir eve baskın düzenledi.
ORGANİZATÖR GÖZALTINDA
Evde yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 19'u Suriye, biri Tunus uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine götürüldü. Organizatör olduğu iddiasıyla E.P. gözaltına alındı.
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