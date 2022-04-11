İstanbul'da 39 göçmen yakalandı
İstanbul'da polisin durdurduğu TIR'dan 39 göçmen çıktı. Göçmenler hakkında sınır dışı işlemleri başlatılırken, 3 şüpheli de gözaltına alındı.
Büyükçekmece Kamiloba Mahallesi Çamlı Caddesi'nde 6 Nisan Çarşamba günü saat 20.28 sıralarında TIR'da yabancı kişilerin bulunduğu ve düzensiz göçmen kaçakçılığı yapıldığı tespit edildi.
Polis ekipleri TIR'da arama gerçekleştirdi. 32'si Suriye uyruklu olmak üzere 39 göçmen yakalandı. Z.I., H.P. ve TIR şoförü E.Ç. gözaltına alındı.
Şüphelilerin yapılan sorgulamasında; Z.I.'nın "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan yurtdışı çıkış yasağının bulunduğu, H.P.'nin 2 ayrı tehdit suçundan aranıyor olduğu ve 3 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli Z.I. işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, E.Ç. ve H.P. tutuklandı.
Göçmenler hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı. TIR'a düzenlenen baskın anı kameraya yansıdı.
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