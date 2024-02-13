Edirne'de bir markette 4 ton sahte deterjan ele geçirildi
Edirne'de bir markette 4 ton sahte çamaşır ve bulaşık deterjanı ele geçirildi.
Edirne Valiliğin'den yapılan açıklamaya göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir markette arama yaptı.
Adresteki 4 ton sahte çamaşır ve bulaşık deterjanı ile ruhsatsız tabanca ve 45 tabanca fişeğine el konuldu.
Şüpheliler jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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