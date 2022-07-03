İstanbul Beykoz'da orman yangını çıktı

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Beykoz Çavuşbaşı’nda ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına havadan da helikopterle müdahale ediliyor.

DHA
03 Temmuz 2022 Pazar, 12:59

Beykoz Çavuşbaşı’nda ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Beykoz Orman Yangın orman yangını

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