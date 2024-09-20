Edirne'de dehşet: Husumetlisini tabancayla ayağından yaraladı
Edirne'de, Emre K., husumetlisi Serkan M.'yi cadde ortasında tabancayla ayağından vurarak yaraladı.
Çavuşbey Mahallesi'nde yaşayan husumetli Emre K. ile Serkan M., kentin trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde karşılaştı.
İkili arasında çıkan tartışmada Emre K., üzerinde taşıdığı tabancayla Serkan M.'ye ateş açıp, kaçtı. Serkan M., ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi ambulansta yapılan Serkan M., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.
Polis, kaçan Emre K.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: #EDirne
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekli, memur ve asgari ücret zammı tahmini
- Gerici, zorba müdür için karar çıktı
- Ağabey Enes cinayet için mi çağrıldı?
- Narin cinayetine ilişkin adli tıp raporu tamamlandı
- Mansur Yavaş konuya açıklık getirdi!
- Çağrı cihazlarının nasıl patlatıldığı ortaya çıktı!
- 'Büyük bir darbe aldık'
- 'Arabada kadınla çıplak halde yakalandı'
- Müge Anlı ile Demet Akalın arasında ‘Narin’ polemiği
- Bahçeli soru soran gazeteciyi azarladı