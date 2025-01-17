Edirne’de doktorun yaşamını yitirdiği 'bisiklet kazası' davasında bugün karar günü

Yayınlanma: 17.01.2025 - 10:37

Güncelleme: 17.01.2025 - 10:37

Edirne’de 29 Ağustos’ta meydana gelen ve Dr. Barçın Barı’nın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trafik kazasının davasında savcı mütalaasını açıkladı. Barı ailesinin avukatının Cumhuriyet’e yaptığı açıklamalara göre, bugün karar çıkması bekleniyor.

Edirne'de Atatürk Bulvarı’nda, 300 promilin üzerinde alkollü olduğu belirlenen B.K.'nın kullandığı otomobil, sabah saat 6 sularında bisikletiyle spor yapmakta olan Dr. Barçın Barı’ya çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan Dr. Barı, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yoğun bakıma alınmış, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

KAZANIN SEYRİ

Kazanın ardından hızla olay yerinden kaçmaya çalışan sürücü, yol kenarındaki çöp konteynerine çarparak durabilmişti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve alkollü olduğu tespit edilen B.K., adli makamlarca tutuklanmıştı.

DURUŞMA BUGÜN GÖRÜLECEK

Edirne Adliyesi’nde bugün görülecek davada, kazaya neden olan sürücü B.K.'nın ceza alması bekleniyor. Kamuoyu, davanın sonucunu yakından takip ederken, aile ve meslektaşlar adaletin yerini bulmasını talep ediyor.

EDİRNE TABİP ODASI'NDAN CUMHURİYET'E ÖZEL AÇIKLAMA

“Dünya Sağlık Örgütü’nün 'Tek Sağlık' kavramı, bireylerin, toplumların ve çevrenin bir bütün olarak ele alınmasını ifade ediyor. Bizler, şehirlerde trafik yoğunluğunun, gürültünün ve çevre kirliliğinin azaltılmasını; insanlarımızın bisiklet kullanarak daha sağlıklı bir yaşam sürmelerini istiyoruz. Dr. Barçın Barı da bu anlayışa uygun bir şekilde, düzenli spor yaparak sağlıklı yaşamı benimsemiş biriydi.

Ancak, 300 promil alkollü bir sürücü, Dr. Barı’nın yaşamına son verdi. Bu olayın bir 'kaza' değil, bir 'cinayet' olduğunu düşünüyoruz. Alkolün etkisindeki bir kişinin direksiyon başına geçmesi bilinçli bir ihmalin sonucudur. Adaletin tecelli etmesini ve bu olayda sorumluların hak ettikleri cezayı almasını talep ediyoruz.”