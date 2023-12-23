Edirne'de eğlence dönüşü kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Yayınlanma: 23.12.2023 - 14:46

Güncelleme: 23.12.2023 - 14:46

Edirne'nin Keşan ilçesi Keşan-Uzunköprü karayolunda saat 03.00 sıralarında, Görkem Özdoğan yönetimindeki otomobile, Keşan'dan Uzunköprü yönüne seyreden Onur Gür (29) idaresindeki otomobil çarptı.

Kazada, sürücü Görkem Özdoğan olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki Mustafa Arslan, Hüseyin Demirkıran ve Rıdvan Fırtına ile diğer otomobilin sürücüsü Onur Gür ile bu araçtaki Yalçın Kestane yaralandı.

İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçlardan çıkarılıp ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Görkem Özdoğan'ın cenazesi, nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve polisin incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.

Özdoğan ve 3 arkadaşının Keşan'daki bir mekanda eğlendikten sonra, Tekirdağ'ın Malkara ilçesine dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.