Koreli otomobil üreticisinin adı resmen değişti: Yeni isim KGM olarak duyuruldu
Güney Koreli otomobil üreticisi SsangYong isim değişikliğine gitti. SUV ve kamyonet üreticisi için sarsıntılı geçen birkaç yılın ardından, KGM olarak yeniden adlandırıldı. Markanın ejderha kanadı logosu ise kimliğinin bir parçası olarak kalmaya devam ediyor.
Güney Koreli otomobil üreticisinde yeniden markalaşma, SsangYong'un 2022 yılında Koreli KG Group tarafından satın alınarak tasfiye edilmekten kurtarılmasının ardından gerçekleşti. Başlangıçta SsangYong 'KG Mobility' olarak yeniden lanse edilecekti, ancak firma kısa bir süre sonra tutum değiştirerek İngiltere ve Avrupa'da daha basit olan 'KGM' adını kullanmayı tercih etti. Kore'de ise tam KG Mobility marka adı kullanılacak.
KGM Motors UK Genel Müdürü Kevin Griffin yeniden markalaşmayı duyururken şunları söyledi:
"Bu, yeni teknolojileri kullanan etkileyici ürünlerin geliştirilmesi ve piyasaya sürülmesinin yanı sıra yenilenmiş, modern bir marka kimliğinin ortaya çıkarılması açısından hepimiz için heyecan verici bir dönem."
MEVCUT SSANGYONG MODELLERİ NE OLACAK?
Değişiklikler, Korando, Rexton ve yakın zamanda makyajlanan Tivoli SUV'lar için yeniden adlandırılan donanım seviyeleri ile bazı özellik ayarlamalarıyla sınırlı olacak. Bu arada Musso kamyonet ve markanın ilk elektrikli aracı olan Korando e-Motion'a ise dokunulmayacağı da belirtildi.
KGM logosunu ilk olarak muhtemelen Torres SUV olacak. Aracın 1.5 litrelik benzinli motora sahip benzinli bir versiyonunun yanı sıra tamamen elektrikli bir Torres EVX versiyonu da bulunuyor.
SsangYong Musso
ELEKTRİKLİ KAMYONET GELİYOR
KGM, Maxus T90 EV'ye rakip olarak tasarlanan ve 2024 yılı sonunda piyasaya sürülmesi planlanan elektrikli bir kamyonet de dahil olmak üzere üç EV daha üzerinde çalışıyor. Henüz adı açıklanmayan kamyonet Torres EVX'i temel alacak ve her iki araçta da Atto 3 SUV ve Dolphin hatchback'in üreticisi Çinli BYD'nin bataryaları kullanılacak. Kalan iki EV ile ilgili ayrıntılarsa şimdilik gizli tutuluyor.
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