Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 22.12.2023 - 12:24
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı
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Seydişehir ilçesi Bostandere Ketenli yolunun 10. kilometresinde, Hasan Ç. idaresindeki 42 ZN 299 plakalı otomobil, sürücünü virajı alırken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Takla atan otomobil şarampole yuvarlanarak ters döndü. Hurdaya dönen araçta bulunan sürücü Hasan Ç. ile Şerife Ç., Kadriye D. ve Mevlüt D. yaralandı.

Araçtan kendi çabasıyla çıkan otomobil sürücüsü Hasan Ç., telefonun çekmemesi üzerine yaklaşık 3 kilometre yaralı halde yürüdükten sonra cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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