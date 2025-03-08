Edirne'de ekiplerden operasyon: 17 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 17 yabancı uyruklu yakalandı.
Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürdü.
17 KİŞİ YAKALANDI
Ekipler, yaptıkları çalışmalarda, Mısır, Afganistan ve Pakistan uyruklu 17 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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