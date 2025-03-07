Edirne'de operasyon: 14 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de operasyon: 14 kaçak göçmen yakalandı
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AA
Yayınlanma: 07.03.2025 - 11:06

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürdü.

14 KİŞİ YAKALANDI

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda Afganistan ve Pakistan uyruklu 14 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Etiketler: #EDirne #Operasyon

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