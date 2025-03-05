İki otomobil durduruldu... Edirne'de 'göçmen kaçakçılığı' operasyonu: 3 tutuklama
Edirne'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele şubeleri ekipleri, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti"nin önlenmesi kapsamında yaptıkları koordineli çalışma sonucu iki otomobili durdurdu.
Yapılan kontrolde otomobillerdeki 5 Fas uyruklu yakalandı. Otomobil sürücüleri Z.A ve A.B. ile araçtaki B.O. gözaltına alındı.
3 TUTUKLAMA
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.A, A.B. ve B.O. göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: #EDirne #göçmen #göçmen kaçakçılığı
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