İki otomobil durduruldu... Edirne'de 'göçmen kaçakçılığı' operasyonu: 3 tutuklama

Yayınlanma: 05.03.2025 - 12:15

Güncelleme: 05.03.2025 - 12:17

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele şubeleri ekipleri, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti"nin önlenmesi kapsamında yaptıkları koordineli çalışma sonucu iki otomobili durdurdu.

Yapılan kontrolde otomobillerdeki 5 Fas uyruklu yakalandı. Otomobil sürücüleri Z.A ve A.B. ile araçtaki B.O. gözaltına alındı.

3 TUTUKLAMA

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.A, A.B. ve B.O. göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.