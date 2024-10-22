Edirne'de 20 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
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AA
Yayınlanma: 22.10.2024 - 10:02

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Ekipler, denetimlerinde Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 20 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


Etiketler: #EDirne

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