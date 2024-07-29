Edirne'de FETÖ ile ilişkili 2 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de, FETÖ ile ilişkili 2 şüpheli Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

AA
Yayınlanma: 29.07.2024 - 13:56
Edirne'de FETÖ ile ilişkili 2 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Abone Ol google-news

Güvenlik güçleri, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan A.K. ve T.B'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edildi.


fetö haberleri

İlgili Haberler

Samsun'da aranan 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Samsun'da aranan 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kocaeli'nde firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kocaeli'nde firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Firari FETÖ/PDY mensubu ihraç polis memuru 7 yıl sonra yakalandı

Firari FETÖ/PDY mensubu ihraç polis memuru 7 yıl sonra yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler