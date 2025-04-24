Edirne’de FETÖ operasyonu... eski kamu görevlileri de gözaltında!

İpsala ilçesinde polis tarafından durdurulan araçta aralarında FETÖ/PDY şüphelisi 2 eski kamu görevlisinin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Edirne’de FETÖ operasyonu... eski kamu görevlileri de gözaltında!
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DHA
Yayınlanma: 24.04.2025 - 15:13

İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol Kavşağı'nda düzenledikleri operasyonda M.E. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçtakilerin, FETÖ/PDY şüphelileri ihraç eski komiser İ.E., eski astsubay N.I., ‘Dolandırıcılık’ suçundan aranan A.A. ve organizatör U.B. oldukları belirlendi.

Araçta yapılan aramada 2 gram esrar ele geçilirken, A.A. hakkında ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak’ suçundan adli işlem başlatıldı.

5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.A., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı. Sürücü M.E. ve organizatör U.B., çıkarıldıkları hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, FETÖ/PDY şüphelileri İ.E. ve N.I. tutuklandı.


Etiketler: #FETÖ/PDY #İhraç #Operasyon #EDirne

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