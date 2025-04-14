Ekipler baskın yaptı... İskenderun'da 'fuhuş' operasyonu: 2 gözaltı

Yayınlanma: 14.04.2025 - 09:30

Güncelleme: 14.04.2025 - 09:32

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri, genel asayiş ve kamu düzenin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan çalışmada İskenderun genelinde günübirlik kiralanan yerleri kullanarak P.B. ve İ.A. isimli şahısların para karşılığı fuhuş yaptığı tespit edilerek gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli ve yasal işlem yapıldı.