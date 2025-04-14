Ekipler baskın yaptı... İskenderun'da 'fuhuş' operasyonu: 2 gözaltı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Ekipler baskın yaptı... İskenderun'da 'fuhuş' operasyonu: 2 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 14.04.2025 - 09:30

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri, genel asayiş ve kamu düzenin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan çalışmada İskenderun genelinde günübirlik kiralanan yerleri kullanarak P.B. ve İ.A. isimli şahısların para karşılığı fuhuş yaptığı tespit edilerek gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli ve yasal işlem yapıldı.


Etiketler: #hatay

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