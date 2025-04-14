Mersin'de fuhuş operasyonu!

Yayınlanma: 14.04.2025 - 14:51

Güncelleme: 14.04.2025 - 14:51

İl Jandarma Komutanlığı'nın açıklamasına göre, fuhuş için aracılık ve yer temin edip "insan ticareti" suçunu işledikleri öne sürülen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adrese düzenlenen operasyonda zanlılar yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.