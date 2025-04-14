Mersin'de fuhuş operasyonu!
Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı'nın açıklamasına göre, fuhuş için aracılık ve yer temin edip "insan ticareti" suçunu işledikleri öne sürülen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adrese düzenlenen operasyonda zanlılar yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: #Mersin #fuhuş #Operasyon
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