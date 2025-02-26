Edirne'de hareketli anlar! 'Dur' ihtarına uymadı, aracını polislerin üstüne sürdü

Edirne’de polisin "dur" ihtarına uymayarak aracını polislerin üzerine sürüp olay yerinden kaçan şüphelinin kullandığı otomobil, lastiklerine ateş açılarak durduruldu.

Edirne'de hareketli anlar! 'Dur' ihtarına uymadı, aracını polislerin üstüne sürdü
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İHA
Yayınlanma: 26.02.2025 - 09:46

Edirne’de polis ekipleri şüphelendikleri T 7454 KK Bulgaristan plakalı otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, otomobili ekibin üstüne sürerek olay yerinden kaçmaya başladı.

Polis ile şüpheli arasında kilometrelerce kovalamacanın yaşandığı esnada, polis ekipleri aracın lastiklerine ateş açtı.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Aracın sol lastiği patlayınca aracı durdurarak terk eden sürücü koşarak olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Etiketler: #EDirne #dur ihtarı

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