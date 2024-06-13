Edirne'de uyuşturucu satıcılarına operasyon!

Yayınlanma: 13.06.2024 - 11:03

Güncelleme: 13.06.2024 - 11:03

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Edirne'de 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 17 bin 460 sentetik uyuşturucu hap, 36,5 gram skunk, 2 elektronik sigara içinde likit esrar, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 15 fişek ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.