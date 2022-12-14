Edirne'de 'insan kaçakçılığı' operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Edirne'de göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AA
14 Aralık 2022 Çarşamba, 10:20
Edirne'de 'insan kaçakçılığı' operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
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Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda düzensiz göçmenleri yurt dışına kaçırmak için para aldıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramada şişme bot ve aparatları, 12 bin 300 lira, 105 Euro ile 135 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, Edirne Adliyesi'ne getirildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılık ifadelerinden sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 3'ü "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


EDirne göçmen düzensiz göçmen Operasyon

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