Edirne'de 'insan kaçakçılığı' operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
Edirne'de göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda düzensiz göçmenleri yurt dışına kaçırmak için para aldıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Evlerde yapılan aramada şişme bot ve aparatları, 12 bin 300 lira, 105 Euro ile 135 dolar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, Edirne Adliyesi'ne getirildi.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Savcılık ifadelerinden sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 3'ü "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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