İzmir açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçesi açıklarındaki lastik botlarda düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgelere sahil güvenlik botları sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 33 düzensiz göçmeni kurtardı, ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 kişiyi de yakaladı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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